Ливерпуль, Великобритания, , 14:20 — REGNUM 3 сентября в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Эвертоном». Мерсисайдское дерби начнется в 14:30 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

На матч назначена бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Натан Паттерсон, Виталий Миколенко, Конор Коуди, Амаду Онана, Алекс Ивоби, Том Дэвис, Энтони Гордон, Демарай Грэй, Нил Мопе.

Запасные: Майкл Кин, Аллан, Дуайт Макнил, Асмир Бегович, Шеймус Коулман, Идрисса Гейе, Рубен Винагре, Саломон Рондон, Стэнли Миллс.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Константинос Цимикас, Фабиньо, Харви Эиллотт, Фабио Карвалью, Мохаммед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес.

Запасные: Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Адриан, Диогу Жота, Эндрю Робертсон, Артур, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Натаниэль Филлипс.