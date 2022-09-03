Оренбург, 3 сентября 2022, 14:19 — REGNUM На востоке Оренбургской области осложнилась обстановка с природными пожарами. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Денис Паслер.
В Адамовке огонь добрался до жилого сектора. Было повреждено два жилых дома, а также надворные постройки. Дальнейшее продвижение огня удалось остановить.
В Гае пожарные ликвидировали реальную угрозу распространения огня на населённые пункты.
Паслер добавил, что оперативные службы продолжают работу. Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с пожарами в регион привлекли подразделения МЧС из других регионов России.
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