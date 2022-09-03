Москва, , 14:17 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожено 286 самолетов и 151 вертолет ВСУ. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты три беспилотных летательных аппарата ВСУ в районах населенных пунктов Волноваха, Новопавловка ДНР, том числе «Байрактар-ТБ2» — в районе Каховка Херсонской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскими средствами ПВО сбиты три БПЛА ВСУ и три ракеты «Точка-У»