Москва, 3 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Ситуацию в Закавказье обсудил в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин

«Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе. Отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в рамках этого стороны подтвердили настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Кроме того, отмечается, что азербайджанский президент в ходе беседы проинформировал президента РФ о состоявшейся 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Помимо того, уточняется, что также Путин и Алиев обсудили некоторые практические вопросы дня двух стран, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, и условились о продолжении контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на территории бывшей УССР.