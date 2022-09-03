Москва, , 14:14 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты три беспилотных летательных аппарата ВСУ в районах населенных пунктов Волноваха, Новопавловка ДНР, том числе «Байрактар-ТБ2» — в районе Каховка Херсонской области. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

ПВО России Mil.ru

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«Уничтожены в воздухе три тактические ракеты «Точка-У» в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области, а также 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 — РСЗО «Химарс», 12 — «Ольха», 4 — «Ураган» в районах населенных пунктов Антоновка, Берислав, Новая Каховка, Саги Херсонской области, переправы в районе Дарьевского моста, Капитоловка, Купянск, Каменка Харьковской области и Токмак Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Константиновки ДНР уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов.

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