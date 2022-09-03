Москва, , 14:14 — REGNUM Селекционная комиссия Большого фестиваля мультфильмов завершила отбор картин для крупнейшего международного фестиваля анимации в России 2022 года. Об этом сообщается на сайте смотра.

Плакат к киножурналу «Весёлая карусель», «Союзмультфильм»

Большой фестиваль мультфильмов 2022 года пройдёт в Москве с 27 октября по 7 ноября. Некоторые работы будет показана в столичных кинотеатрах, другие будут доступны на онлайн-платформе фестиваля.

Организаторы фестиваля получили 1121 заявку на участие в смотре 2022 года. Анимационные работы были присланы авторами из 80 стран. Селекционная комиссия отобрала 80 фильмов для участия в российском конкурсе, 36 работ для международного конкурса профессиональной анимации, 51 картину для конкурса студенческой анимации и 38 работ для конкурса детских мультфильмов.

«В этом году какое-то беспрецедентное количество хороших российских короткометражек подано на национальный конкурс. И при том, что отбор у нас довольно строгий, оказалось, что фильмов, которые хочется взять на фестиваль, набирается на 8 немаленьких программ, такого не было никогда», — отметила программный директор фестиваля Дина Годер.

Большой фестиваль мультфильмов проводится в Москве с 2007 года. Смотр проходит при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Анимационный рынок России вырос в пять раз за десять лет