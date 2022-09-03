Москва, , 14:11 — REGNUM Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему не смог сыграть в Матче легенд с санкт-петербургским «Зенитом».

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«Ко мне обращались еще перед первой игрой в Санкт-Петербурге, но я, к сожалению, пока не двигаюсь, уже долго. В смысле, я не бегаю. Уже три-четыре месяца. Вряд ли я был бы полезен команде», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

2 сентября «Спартак» в Матче легенд одержал волевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Игорь Денисов (6’), Роман Павлюченко (26’) и Александр Ширко (63’).

48-летний нападающий провел за «Спартак» 157 матчей, в которых забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. За «красно-белых» Кечинов выступал в период с 1993 по 2001 годы.