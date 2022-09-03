Москва, , 14:11 — REGNUM В районе Константиновки ДНР уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

HIMARS Defense. gov

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«В районе Константиновки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157-и районах. Уничтожены 6 складов боеприпасов в районах Николаевской, Запорожской, Харьковской области, ДНР, а также хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска.

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