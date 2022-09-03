Москва, , 14:08 — REGNUM Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории б. УССР. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157-и районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике, а также хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ДНР сосредоточенными огневыми ударами ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ.

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