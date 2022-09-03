Москва, 3 сентября 2022, 14:05 — REGNUM В ДНР сосредоточенными огневыми ударами ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.
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«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск ДНР.
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