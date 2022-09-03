3 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Варвара Захарова, Марина Захарова, , 15:24 — REGNUM 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. На протяжении трех дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

Здание Школы №1 в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Около 9 утра по московскому времени террористы ворвались на территорию школы, загнав всех, кто не успел разбежаться, в спортивный зал. После этого спортивный зал заминировали, поставив не менее 15 самодельных взрывных устройств.

Вход в Школу №1 в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Спустя два с половиной часа террористы потребовали вызвать на переговоры глав республик Северной Осетии Александра Дзасохова и Ингушетии Мурата Зязикова, а также детского врача Леонида Рошаля.

В 12:10 боевики передали записку со словом «Ждите» вместе с одним отпущенным заложником. Спустя 15 минут они вышли на переговоры и передали кассету с записью происходящего в школе.

Дыра в полу в спортивном зале, где держали заложников Варвара Захарова © ИА REGNUM

Стена спортзала в школе Беслана Варвара Захарова © ИА REGNUM

Следы от выстрелов на стене в спортзале бесланской школы Варвара Захарова © ИА REGNUM Дыры от пуль в спортивном зале бесланской школы Варвара Захарова © ИА REGNUM

Обрушившаяся в результате взрывов часть крыши Варвара Захарова © ИА REGNUM

Спортивный зал в Школе №1 в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM Спортивный зал Школы №1, Беслан Варвара Захарова © ИА REGNUM

Они требовали освобождения террористов, напавших 21–22 июня 2004 года на Назрань (Ингушетия), и вывода войск из Чечни. Они отказывались от обмена детей на взрослых и местных чиновников, для предотвращения штурма школы боевики угрожали расстреливать детей за каждого убитого и раненого члена группировки.

Переговоры продолжились 2 сентября, в 16:37 террористы отпустили группу заложников из 26 человек, женщин с детьми.

Маирбек Варзиев - выживший заложник Варвара Захарова © ИА REGNUM

Около 13 часов в школе раздались взрывы. В это время сотрудники МЧС эвакуировали тела мужчин, убитых и скинутых из окна в первый день трагедии. В результате двух взрывов произошло частичное обрушение крыши. Террористы стреляли по спасателям. Некоторые дети начали выпрыгивать из окон. Спецслужбы готовились к продолжительным переговорам, взрывов на тот момент не ожидали. В эвакуации заложников участвовали как военные, так и гражданские. Носилок и машин скорой помощи не хватало. Ситуация осложнялась тем, что в школе вспыхнул пожар.

Крест в память погибшим в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Дыра в полу в спортивном зале Варвара Захарова © ИА REGNUM

Ликвидация боевиков закончилась после 21 часа 3 сентября. В больницы с ранениями было доставлено более 700 человек.

Флаги в память о трагедии в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Плакат в память о трагедии в Беслане от школьников Варвара Захарова © ИА REGNUM

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. По версии правоохранительных органов, проведением теракта руководил Доку Умаев, он же руководил нападением на Назрань.

3 сентября в России отмечают день солидарности в борьбе с терроризмом.

Журналисты местного издания ежегодно пишут о трагедии в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте трагедии, где сейчас строится мемориальный комплекс. Поток скорбящих к месту, где погибли дети, женщины, старики, сотрудники спецслужб, за прошедшие 18 лет не иссяк.

Строительство церкви на территории мемориального комплекса Варвара Захарова © ИА REGNUM

Строительство мемориального комплекса жертвам теракта в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Стена с именами погибших в результате теракта в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

ДНР помнит о трагедии в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM Фотографии и имена погибших в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Список погибших в ходе теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года Варвара Захарова © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс жертвам теракта в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Память о них и произошедшем навсегда в наших сердцах. В спортивном зале стоит вода (заложникам не давали даже пить), много игрушек, цветов и надписи на стенах: «Помним! Скорбим! Не забудем! Не простим!»

Надписи на стенах спортивного зала в память о погибших в Беслане Варвара Захарова © ИА REGNUM

Дыра в полу в школе Беслана Варвара Захарова © ИА REGNUM

На стенах спортивного зала фотографии погибших в ходе теракта Варвара Захарова © ИА REGNUM