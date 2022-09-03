Варвара Захарова, Марина Захарова, 3 сентября 2022, 15:24 — REGNUM 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. На протяжении трех дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.
Около 9 утра по московскому времени террористы ворвались на территорию школы, загнав всех, кто не успел разбежаться, в спортивный зал. После этого спортивный зал заминировали, поставив не менее 15 самодельных взрывных устройств.
Спустя два с половиной часа террористы потребовали вызвать на переговоры глав республик Северной Осетии Александра Дзасохова и Ингушетии Мурата Зязикова, а также детского врача Леонида Рошаля.
В 12:10 боевики передали записку со словом «Ждите» вместе с одним отпущенным заложником. Спустя 15 минут они вышли на переговоры и передали кассету с записью происходящего в школе.
Они требовали освобождения террористов, напавших 21–22 июня 2004 года на Назрань (Ингушетия), и вывода войск из Чечни. Они отказывались от обмена детей на взрослых и местных чиновников, для предотвращения штурма школы боевики угрожали расстреливать детей за каждого убитого и раненого члена группировки.
Переговоры продолжились 2 сентября, в 16:37 террористы отпустили группу заложников из 26 человек, женщин с детьми.
Около 13 часов в школе раздались взрывы. В это время сотрудники МЧС эвакуировали тела мужчин, убитых и скинутых из окна в первый день трагедии. В результате двух взрывов произошло частичное обрушение крыши. Террористы стреляли по спасателям. Некоторые дети начали выпрыгивать из окон. Спецслужбы готовились к продолжительным переговорам, взрывов на тот момент не ожидали. В эвакуации заложников участвовали как военные, так и гражданские. Носилок и машин скорой помощи не хватало. Ситуация осложнялась тем, что в школе вспыхнул пожар.
Ликвидация боевиков закончилась после 21 часа 3 сентября. В больницы с ранениями было доставлено более 700 человек.
Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. По версии правоохранительных органов, проведением теракта руководил Доку Умаев, он же руководил нападением на Назрань.
3 сентября в России отмечают день солидарности в борьбе с терроризмом.
Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте трагедии, где сейчас строится мемориальный комплекс. Поток скорбящих к месту, где погибли дети, женщины, старики, сотрудники спецслужб, за прошедшие 18 лет не иссяк.
Память о них и произошедшем навсегда в наших сердцах. В спортивном зале стоит вода (заложникам не давали даже пить), много игрушек, цветов и надписи на стенах: «Помним! Скорбим! Не забудем! Не простим!»