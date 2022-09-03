Варвара Захарова, Марина Захарова, 3 сентября 2022, 15:24 — REGNUM 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. На протяжении трех дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

Здание Школы №1 в Беслане
Здание Школы №1 в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Около 9 утра по московскому времени террористы ворвались на территорию школы, загнав всех, кто не успел разбежаться, в спортивный зал. После этого спортивный зал заминировали, поставив не менее 15 самодельных взрывных устройств.

Вход в Школу №1 в Беслане
Вход в Школу №1 в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Спустя два с половиной часа террористы потребовали вызвать на переговоры глав республик Северной Осетии Александра Дзасохова и Ингушетии Мурата Зязикова, а также детского врача Леонида Рошаля.

В 12:10 боевики передали записку со словом «Ждите» вместе с одним отпущенным заложником. Спустя 15 минут они вышли на переговоры и передали кассету с записью происходящего в школе.

Дыра в полу в спортивном зале, где держали заложников
Дыра в полу в спортивном зале, где держали заложников
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Стена спортзала в школе Беслана
Стена спортзала в школе Беслана
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Следы от выстрелов на стене в спортзале бесланской школы
Дыры от пуль в спортивном зале бесланской школы
Следы от выстрелов на стене в спортзале бесланской школы
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Дыры от пуль в спортивном зале бесланской школы
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Обрушившаяся в результате взрывов часть крыши
Обрушившаяся в результате взрывов часть крыши
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Спортивный зал в Школе №1 в Беслане
Спортивный зал Школы №1, Беслан
Спортивный зал в Школе №1 в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Спортивный зал Школы №1, Беслан
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Они требовали освобождения террористов, напавших 21–22 июня 2004 года на Назрань (Ингушетия), и вывода войск из Чечни. Они отказывались от обмена детей на взрослых и местных чиновников, для предотвращения штурма школы боевики угрожали расстреливать детей за каждого убитого и раненого члена группировки.

Переговоры продолжились 2 сентября, в 16:37 террористы отпустили группу заложников из 26 человек, женщин с детьми.

Маирбек Варзиев - выживший заложник
Маирбек Варзиев - выживший заложник
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Около 13 часов в школе раздались взрывы. В это время сотрудники МЧС эвакуировали тела мужчин, убитых и скинутых из окна в первый день трагедии. В результате двух взрывов произошло частичное обрушение крыши. Террористы стреляли по спасателям. Некоторые дети начали выпрыгивать из окон. Спецслужбы готовились к продолжительным переговорам, взрывов на тот момент не ожидали. В эвакуации заложников участвовали как военные, так и гражданские. Носилок и машин скорой помощи не хватало. Ситуация осложнялась тем, что в школе вспыхнул пожар.

Крест в память погибшим в Беслане
Крест в память погибшим в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Дыра в полу в спортивном зале
Дыра в полу в спортивном зале
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Ликвидация боевиков закончилась после 21 часа 3 сентября. В больницы с ранениями было доставлено более 700 человек.

Флаги в память о трагедии в Беслане
Флаги в память о трагедии в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Плакат в память о трагедии в Беслане от школьников
Плакат в память о трагедии в Беслане от школьников
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. По версии правоохранительных органов, проведением теракта руководил Доку Умаев, он же руководил нападением на Назрань.

3 сентября в России отмечают день солидарности в борьбе с терроризмом.

Журналисты местного издания ежегодно пишут о трагедии в Беслане
Журналисты местного издания ежегодно пишут о трагедии в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте трагедии, где сейчас строится мемориальный комплекс. Поток скорбящих к месту, где погибли дети, женщины, старики, сотрудники спецслужб, за прошедшие 18 лет не иссяк.

Строительство церкви на территории мемориального комплекса
Строительство церкви на территории мемориального комплекса
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Строительство мемориального комплекса жертвам теракта в Беслане
Строительство мемориального комплекса жертвам теракта в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Стена с именами погибших в результате теракта в Беслане
Стена с именами погибших в результате теракта в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
ДНР помнит о трагедии в Беслане
Фотографии и имена погибших в Беслане
ДНР помнит о трагедии в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Фотографии и имена погибших в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Список погибших в ходе теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года
Список погибших в ходе теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Мемориальный комплекс жертвам теракта в Беслане
Мемориальный комплекс жертвам теракта в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Память о них и произошедшем навсегда в наших сердцах. В спортивном зале стоит вода (заложникам не давали даже пить), много игрушек, цветов и надписи на стенах: «Помним! Скорбим! Не забудем! Не простим!»

Надписи на стенах спортивного зала в память о погибших в Беслане
Надписи на стенах спортивного зала в память о погибших в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Дыра в полу в школе Беслана
Дыра в полу в школе Беслана
Варвара Захарова © ИА REGNUM
На стенах спортивного зала фотографии погибших в ходе теракта
На стенах спортивного зала фотографии погибших в ходе теракта
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Игрушки в память о погибших детях в Беслане
Бутылки воды в память о том, что детей держали без еды и воды
Игрушки в память о погибших детях в Беслане
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Бутылки воды в память о том, что детей держали без еды и воды
Варвара Захарова © ИА REGNUM