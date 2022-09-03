Москва, 3 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) прокомментировал сообщение о включении его в реестр иностранных агентов. Он написал об этом 3 сентября в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Андрей Макаревич

«Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», — указал в своём сообщении Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

При этом ранее музыкант высказывался в поддержку киевского режима и против российской спецоперации по денацификации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что концерты выступавших против спецоперации Вооружённых сил (ВС) России артистов Максима Галкина и Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», которые должны были состояться в Тбилиси, отменены.