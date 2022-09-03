Москва, 3 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск ДНР. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

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«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в н. п. Славянск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ и 14 единиц бронированной и автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два штурмовика Су-25 ВСУ, а в районе Новоселовка Днепропетровской области — МиГ-29 ВСУ, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM.