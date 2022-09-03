Пекин, 3 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2022 года общее число интернет-пользователей среди жителей Китая достигло 1,05 млрд человек. Об этом пишет ChinaDaily со ссылкой на данные Информационного центра сети интернет Китая (CNNIC).

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С начала года число пользователей сети интернет в Китае выросло на 19,19 млн человек. Наибольший рост пришёлся на пользователей мобильных платформ для просмотра коротких видео. Общее число пользователей таких сервисов достигло 962 млн человек.

Также выросло число пользователей новостных интернет-ресурсов, порталов для прямых трансляций и получения медицинских услуг. Подавляющее большинство пользователей (99,6%) выходили в сеть с помощью мобильных устройств.

Среднее время, проведённое в сети интернет, за месяц составило 29,5 часа. Этот показатель на вырос на один час в сравнении с декабрём 2021 года.