Москва, , 13:58 — REGNUM Ассистент главного тренера национальной сборной России Валерия Карпина Виктор Онопко прокомментировал срыв перехода 19-летнего российского атакующего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Арсен — сильный человек. Он не сбавит, не потеряет мотивацию», — цитирует Онопко издание Sport24.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход Захаряна в «Челси» не состоится из-за технических проблем.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Арсен Захарян принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативным передачами.