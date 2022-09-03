Москва, 3 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Киевский режим продолжил безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

СУ-25

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«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два штурмовика Су-25 ВСУ, а в районе Новоселовка Днепропетровской области — МиГ-29 ВСУ, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM.

Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров ВСУ в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город.