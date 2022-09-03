Донецк, 3 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:00 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️13:30 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (пос. Шахты Изотова): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️13:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов.