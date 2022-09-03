Омск, , 13:51 — REGNUM В Омской области состоялась церемония перезахоронения останков бойца Петра Елатина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Церемония перезахоронения останков красноармейца Петра Елатина в Омске СУ СКР по Омской области

Останки красноармейца, пропавшего без вести в сентябре 1942 года во время ожесточенных боев на территории Тверской области, были найдены поисковым отрядом «Пионер» 1 мая 2022 года. Его имя удалось установить по бритве с выцарапанной надписью «Пётр Елатин».

«Благодаря работе, проведенной поисковиками, удалось установить родственников погибшего, и сегодня, через 80 лет, Петр Степанович вернулся домой. Он захоронен на мемориальном кладбище среди других героев Великой Отечественной войны», — отметили в ведомстве.

Сотрудники СКР вместе с родственниками солдата и волонтёрами почтили его память минутой молчания и возложили к могиле красные гвоздики.