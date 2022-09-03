Москва, 3 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Киев продолжает предпринимать безуспешные попытки захвата Запорожской АЭС, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ. Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

Запорожская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

Вечером 2 сентября две группы катеров и моторных лодок попытались высадиться в районе Энергодара и Днепропрудного. По киевскому десанту были нанесены удары ВКС РФ четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52.

В итоге были уничтожены 20 катеров и лодок, отмечается в сообщении.