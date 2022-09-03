Париж, 3 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Громкие заявления руководителей стран Европы о якобы отказе от природного газа из России не соответствуют их реакции на сообщения компании «Газпром» о приостановке газопровода «Северный поток» из-за неисправности. Такое мнение 3 сентября высказали читатели французской газеты Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Большая часть из них увидела след Вашингтона в упорном желании руководства ЕС резким и бездумным способом обрубить энергетические связи с РФ.

«Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает…» — написал пользователь под ником rongeur joyeux.

«Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, «Северный поток — 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», — отметил cagnotte.

«Кто наш злейший враг? (президент России Владимир) Путин? Или Германия, которая делает всё возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?» — задалась вопросом пользователь Anne-Louise.

«К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше. Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение… Европа с нашими нынешними лидерами мертва…» — заключил Curieux.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2022 году государственным предприятием «Эстонские железные дороги» (Eesti Raudtee) из-за санкций против России и конфликта на территории б. УССР будет недополучено порядка €20 млн.