Село Износки, Калужская область, , 13:58 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен лабораторными исследованиями в личном подсобном хозяйстве деревни Фотьяново посёлка Мятлево Износковского района, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации председателя комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергея Соколовского.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области

Специалисты ветеринарной службы выяснили, что собственник животных грубо нарушил ветправила. В личном подсобном хозяйстве содержатся 55 свиней, а также 350 овец и 80 голов крупного рогатого скота. И хотя свиньи в хозяйстве содержатся не первый год, в похозяйственной книге администрации сельского поселения животные не числятся. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством оперативно утверждены необходимые нормативные правовые документы для локализации очага заболевания. Десятикилометровая угрожаемая зона вокруг него захватывает участки Износковского, Медынского и Дзержинского районов. С целью локализации возможных очагов АЧС проводятся подомовые обходы для определения количества свиней, подлежащих отчуждению.

«В последней декаде августа борьба с АЧС, которая приводит к значительным экономическим потерям, проводилась в Московкой, Владимирской, Орловской, Калининградской областях и республике Марий Эл. Ранее калужские личные подсобные хозяйства понесли убытки в результате борьбы с АЧС и высокопатогенным гриппом птиц. В этой связи дальнейшее игнорирование органами местного самоуправления деятельности нелегальных площадок по производству и реализации животноводческой продукции недопустимо», — отметил Сергей Соколовский.

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