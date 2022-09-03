Село Износки, Калужская область, 3 сентября 2022, 13:58 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен лабораторными исследованиями в личном подсобном хозяйстве деревни Фотьяново посёлка Мятлево Износковского района, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации председателя комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергея Соколовского.
Специалисты ветеринарной службы выяснили, что собственник животных грубо нарушил ветправила. В личном подсобном хозяйстве содержатся 55 свиней, а также 350 овец и 80 голов крупного рогатого скота. И хотя свиньи в хозяйстве содержатся не первый год, в похозяйственной книге администрации сельского поселения животные не числятся. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством оперативно утверждены необходимые нормативные правовые документы для локализации очага заболевания. Десятикилометровая угрожаемая зона вокруг него захватывает участки Износковского, Медынского и Дзержинского районов. С целью локализации возможных очагов АЧС проводятся подомовые обходы для определения количества свиней, подлежащих отчуждению.
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