Иркутск, 3 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Иркутской области по материалам прокуратуры возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставке угля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Вагоны с углем

По данным следствия, в 2018–2021 годы представители ресурсоснабжающей организации предоставляли отчёты с информацией о затратах на поставки угля. На основании документов тарифная служба согласовывала суммы субсидий, которые получала организация.

«Установлено, что на объекты, эксплуатируемые ресурсоснабжающей организацией, фактически уголь поставлялся в меньшем объеме, чем было указано в документах. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб в сумме более 39 млн рублей», — добавили в ведомстве.

В рамках расследования сотрудники СКР провели обыски в офисах фирм, ведут допросы и изучают документацию.