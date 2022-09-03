Грозный, 3 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Чечне завершено формирование нового мотострелкового полка. Об этом 3 сентября заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — отметил он в Telegram-канале.

Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Кадыров добавил, что военнослужащие могут с сегодняшнего дня приступить к полноценному несению службы.

Ранее Кадыров опубликовал в личном блоге видеозапись зачистки на северском направлении.