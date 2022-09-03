Кызыл, 3 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Зампред правительства Тувы Тимур Куулар отвёз партию помощи военнослужащим из республики, участвующим в специальной военной операции. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава региона Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Участники СВО

По его словам, многие участвуют в боевых действиях на Донбассе с самого начала спецоперации.

«Это более полугода ежедневной боевой работы, постоянного физического и психологического напряжения. Поэтому такие встречи и посылки от земляков способны дать огромный заряд бодрости и силы духа», — отметил он.

По итогам встречи с бойцами зампред рассказал, что настрой у них решительный. Сразу после передачи подарков и вручения государственных наград, военнослужащие выехали на выполнение боевого задания.