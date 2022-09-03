Лондон, , 13:32 — REGNUM Власти Великобритании начали расследование продажи фирмы Truphone, принадлежащей Роману Абрамовичу, из-за возможных связей покупателя с Россией. Об этом 3 сентября передает Telegraph.

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Сделка по продаже была заморожена отделом инвестиционной безопасности министерства бизнеса в июле, чтобы провести расследование в соответствии с законом об инвестициях. После было решено провести более тщательную проверку, которая может продлиться 45 дней.

Источники издания отмечают, что в настоящий момент Truphone все еще принадлежит Абрамовичу, и торможение сделки может привести к потере сотен рабочих мест.

В начале июня сообщалось, что Truphone будет продан по рекордно низкой цене в один фунт стерлингов. Решение о продаже принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями.