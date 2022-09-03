Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Концерты выступавших против спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации на территории б. УССР артистов Максима Галкина и Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», которые должны были состояться в Тбилиси, отменены. Об этом 3 сентября говорится в открытом письме компании по продаже билетов Biletebi. ge к министерству культуры Грузии.

Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Duma.gov.ru

«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб», — говорится в сообщении.

Также в нём утверждается, что это такая отмена произошла «в политическом контексте» и добавляется, что, как считают в компании, этим блокируются открыто поддерживающие нацистский киевский режим Галкин и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

При этом в компании добавили, что это, по их мнению, будет «контрольный выстрел в концертную индустрию» Грузии, так как за отменой этих концертов «последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 12 из 16 немецких федеральных земель приостановили первичный прием новых соискателей убежища и том числе из-за большого числа беженцев с территории б. УССР.