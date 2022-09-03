Донецк, , 13:28 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов.

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