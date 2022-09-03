Горно-Алтайск, , 13:24 — REGNUM В Республику Алтай поступило 36 легковых автомобилей «Лада Гранта» для республиканской и районных больниц и 32 школьных автобуса. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава региона , передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школьные автобусы. Республика Алтай Правительство Республики Алтай

2 сентября он вручил ключи от транспортных средств их новым хозяевам. Он напомнил при этом, что обновление парка школьных автобусов ведётся по прямому поручению президента России Владимира Путина.

«Новые автобусы отправились во все муниципальные районы, а также в школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г. К. Жукова, республиканский классический лицей и республиканскую гимназию им. В. К. Плакаса», — отметил глава.

Легковые автомобили поступили в распоряжение участковых педиатров, терапевтов и фельдшеров.