Москва, 3 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Бывший футболист и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал запрет российским клубам на участие в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.

Дмитрий Голубович Дмитрий Аленичев

«Историю с баном российского футбола переживаю как и все. Хочется в сентябре смотреть еврокубки. Когда это вернет, никто не знает. Хочется, конечно, чтобы побыстрее. Что нам делать? Будем вариться в собственном соку. РПЛ регрессирует, и очень сильно. Вспомните «Краснодар» с легионерами — и что есть сейчас», — цитирует Аленичева издание «Чемпионат».

Ранее УЕФА исключил российские клубы из розыгрыша Лига чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/23. Также сборная России была исключена из Лиги наций. Кроме того, молодежная сборная России U21 отстранена от участия на Евро-2023.