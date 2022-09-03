Москва, , 13:17 — REGNUM Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне отработала перехват самолёта условного противника в рамках СКШУ «Восток-2022». Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны России.

«Роль нарушителя воздушного пространства выполнял противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ, который предпринял попытку приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что на перехват условного противника с одного из аэродромов были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31, экипажи которых выполнили самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвели электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

После выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию самолетов бомбардировочной авиации.