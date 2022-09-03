Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября
Запорожье, Украина, 3 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября. Об этом 3 сентября сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Министерство обороны России
Запорожская АЭС
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«Миссия МАГАТЭ продолжает работу на АЭС. Они пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация», — отметил он.
По его словам, во время работы миссии АЭС посетили журналисты из более чем 30 стран мира.