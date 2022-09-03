Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Данные некоторых пользователей продуктов южнокорейской компании Samsung в США утекли в открытый доступ в результате кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба Samsung.

Samsung DennisM2

Инцидент произошёл в июле 2022 года. В Samsung подтвердили факт утечки данных, не уточнив информацию о числе пострадавших клиентов.

По данным Samsung, номера социального страхования и данные о кредитных картах клиентов не были скомпрометированы. Утечка коснулась личных данных, включая имена клиентов, контактные данные, даты рождения и регистрационные данные продуктов.

«Объём затронутой информации для каждого пользователя может отличаться. Мы уведомляем их об инциденте», — отметили в Samsung.

Серверы Samsung также подвергались масштабной кибератаке весной 2022 года. Тогда хакеры получили доступ к почти 200 Гбайт конфиденциальной информации.