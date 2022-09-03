Пирей, Греция, 3 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной сборной Бразилии по футболу стал игроком греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Пирея.

(сс) copa2014.gov.br Марсело

Контракт бразильца с «Олимпиакосом» рассчитан на один год до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 2022/23 Марсело сыграл в 12 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 521 минуту.

В составе мадридского клуба Марсело становился шестикратным победителем чемпионата Испании, а также пятикратным обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА и Клубного чемпионата мира.