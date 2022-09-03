Красноярск, , 13:07 — REGNUM В Красноярске правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии на улице Семафорная. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Красноярске УГИБДД по Красноярскому краю

Предварительно установлено, что мужчина за рулём автомобиля «Волга» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате на месте погиб водитель легковой машины, его пассажирка 1990 года рождения скончалась в карете скорой помощи. Пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение.

«Движение со стороны Шинного моста в сторону ул. Мичурина осуществляется по двум полосам», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе под Минусинском опрокинулся грузовик Hyundai опрокинулся на трассе Р-257, после чего в него врезался легковой автомобиль Hyundai Sonata. Два человека погибли.

Читайте также: Два человека погибли в столкновении с грузовиком в Красноярском крае