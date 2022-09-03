Ньон, Швейцария, , 13:02 — REGNUM Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти призвал судей жестче наказывать игроков за симуляции, массовые стычки и давление на игроков в матчах еврокубков сезона 2022/23.

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«Мы не хотим видеть такие вещи в футболе. Мы намерены защищать имидж футбола и считаем определенные типы поведения на поле и скамейках запасных неприемлемыми. Когда футболист пытается добиться наказания для другого игрока, это несправедливо. Это нечестное поведение по отношению к своим же коллегам. Пример неуважительного поведения», — цитирует Розетти официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушение финансового fair play. Так, например, «Пари Сен-Жермен» получил штраф в размере 10 миллионов евро.