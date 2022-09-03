Москва, , 12:59 — REGNUM Лучшей гарантией для сохранения России является стратегический ядерный арсенал нашей страны. Об этом 3 сентября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Как указал замглавы Совбеза РФ, несмотря на различные оценки действий высшего руководства СССР и России в период развала Светского Союза, нужно отметить, что у тогдашних руководителей, по мнению Медведева, хватило ума не разделить гигантский советский ядерный арсенал по образовавшимся в результате тех событий новым республикам.

При этом он подчеркнул, что последствия при таком развитии событий могли быть быстрыми и губительными для всей нашей планеты.

«Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это — лучшая гарантия сохранения Великой России», — отметил в своём сообщении Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что моментальное обрушение государственных институтов — это деградация, которая запускает необратимый процесс распада государства, что и произошло во времена развала СССР.