Донецк, 3 сентября 2022, 12:59 — REGNUM Мирный житель ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка. Об этом 3 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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«В результате утреннего обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1962 г. р.», — отмечается в сообщении.
По данным представительства ДНР в СЦКК на 12:00 мск, ВСУ четыре раза обстреливали Куйбышевский район Донецка с применением артиллерии натовского калибра 155 мм.