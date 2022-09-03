Новочеркасск, Ростовская область, , 12:58 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) состоялся XXVIII Войсковой внеочередной выборный круг войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Войсковым атаманом абсолютным большинством голосов избран есаул Сергей Бодряков, передаёт с места событий корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.

Донские казаки Donland.ru

«С начала возрождения казачества России именно здесь, на Дону, бурлила казачья жизнь. Войско Донское — это был авангард, передовой отряд российского казачества, самое многочисленное казачье войско в России. В какой-то момент сложилась непростая ситуация, начался разлад. Кандидатура Сергея Бодрякова поддержана атаманами всех уровней. Уверен, что войско Донское вернёт то, что было утрачено. Оно вновь должно стать лучшим, мощным, сильным, передовым и примером для всех казачьих обществ России. Так было исторически, так должно быть сейчас», — сказал атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы РФ Николай Долуда («Единая Россия»).

В работе казачьего круга приняли участие 450 делегатов от 16 округов войска Донского из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия.

«Мы приехали для проведения выборного Круга. Всё шло к этому давно. Мы проголосовали за кандидата, который сможет объединить и консолидировать силы всего войска Донского. В условиях специальной военной операции, географического положения регионов, входящих в состав войска Донского, это просто необходимо для выполнения тех задач, которые перед нами ставит президент России. И, уверен, совместными усилиями мы достигнем всех поставленных целей. Как бы ни хотелось нашим врагам добиться разобщения казаков, мы одной крови и будем защищать нашу Родину — Россию. Астраханский округ отдал 100% голосов за кандидатуру Сергея Бодрякова», — отметил атаман Астраханского округа Дмитрий Заплавнов.

«Мы хотим, чтобы войско Донское возглавил человек энергичный, который знает систему, чтобы войско Донское укрепилось. Уверен, что мы с Сергеем Бодрякова будем смело идти вперёд. Мы единодушно голосовали за него», — сказал атаман окружной станицы «Каменская» Сергей Куркин.

Сергей Бодряков считает крайне важным уделить внимание воспитанию подрастающего поколения, взрастить настоящих патриотов России. Также решено усилить работу в области развития системы казачьего образования. Сегодня активно к этой деятельности подключаются вузы, которые входят в состав Ассоциации вузов, реализующих казачий компонент.