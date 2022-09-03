Оренбург, , 12:54 — REGNUM 3 сентября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в первом матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Варанцо Петросян.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Данила Хотулев, Ренато Гойкович, Тимур Аюпов, Сесар Флорентин, Кирилл Печенин, Лукас Вера, Батраз Гурциев, Владимир Сычевой, Джимми Марин.

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Зуев, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Мори Гбане, Бутта Магомедов, Александр Долгов, Илья Кухарчук.

Стоит отметить, что этот матч для команды из Московской области станет первым под руководством нового главного тренера Спартака Гогниева.