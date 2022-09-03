Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Четыре землетрясение с эпицентрами у Курильских островов произошли 3 сентября. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Отмечается, что подземные толчки магнитудой 5,4 и 4,9 зарегистрированы в 10:41 (2:41 мск) и 10:56 (2:56 мск). Эпицентр толчков располагался в 158 и 128 км юго-восточнее острова Итуруп.

Следующие два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8 произошли в 13:16 (5:16 мск) и 16:20 (8:20 мск) с эпицентром в 155 км юго-восточнее острова Матуа и 77 км юго-восточнее необитаемого острова Онекотан.