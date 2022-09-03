Москва, 3 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность создания новой лиги с участием бывших игроков. Об этом 3 сентября сообщил директор РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин.

Rfs.ru Генеральный директор РФС Александр Алаев

«Возрастной ценз — 36+. Но клубы могли договориться между собой в случае особенных обстоятельств. Турнир ветеранов? Меня многие спрашивали об этом. Но не поворачивается язык назвать из ветеранов. Скорее, легенды. Да, мы рассматривает учреждение лиги легенд, разговариваем с клубами. В ближайшее время все объявим», — цитирует Терешина издание «Спорт-Экспресс».

В начале текущего сезона РФС реформировал Кубок России. Сейчас он проходит по системе «Double Elimination». Турнир разделен на две сетки: верхнюю и нижнюю. Все команды начинают свой путь в верхней сетке, а в случае поражения спускаются в нижнюю сетку. В финал попадают победители двух этих сеток.