Москва, 3 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на территории бывшей УССР. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Затронута также ситуация на [территории б. УССР]. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также лидеры двух стран рассмотрели ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции «зерновой сделки» и условились о дальнейших контактах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль Москвы в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.