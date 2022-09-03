Петропавловск-Камчатский, , 12:45 — REGNUM Уроки Экософии от одноименного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли в Петропавловске-Камчатском и Елизове в рамках форума «Экосистема. Заповедный край». Ученикам старшей, средней и младшей школы в интерактивных форматах рассказали о правилах внедрения полезных экопривычек в свою жизнь, а также о том, какую пользу каждый человек может принести окружающей среде практикуя экологичный образ жизни.

Экософия АНО «Россия — страна возможностей»

В рамках форума в ходе проектных сессий, проведённых руководителем педагогических программ Мастерской управления «Сенеж» Анной Завалиной участники в группах доработали сценарии экоуроков, дополнили их играми, упражнениями, интерактивами, чтобы донести информацию до учеников в интересном формате. Участниками форума были созданы методические материалы для проведения уроков: мемо карточки, которые позволяют быстро запомнить информацию о важных экоинструментах, например, колесо экобаланса для самопроверки и выбора направления развития экопривычек. Для того, чтобы каждый ученик с лёгкостью запомнил новое, теоретический блок в рамках каждого урока проходит не в формате классических лекций, а в формате квизов, викторин, дебатов, деловых и кейс-игр.

«Совместно с экспертами Школы защитников природы Кроноцкого заповедника и Мастерской управления «Сенеж» были разработаны сценарии 12 экоуроков по 4 темам «Камчатка. Заповедный край», «Поведение человека на природе. Взаимоотношения с природой», «Биоразнообразие Камчатки, животный и растительный мир», «Экологичный образ жизни», которые участники в группах доработали на форуме. В каждой теме проработаны три урока под разные возрастные группы: младшие, средние и старшие школьники. После пилотных уроков, которые сегодня прошли в школах Камчатки, планируется адаптировать и внедрить их в других субъектах страны со своими региональными компонентами», — пояснила руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Разработка и внедрение уроков «Экософии» началось на Камчатке не случайно. В 2022 году в регионе отмечают 140-летие заповедного дела, здесь накоплен огромный опыт природоохранной работы, в заповедниках работают высококвалифицированные сотрудники в области охраны, изучения природных комплексов, развития экологического туризма и экологического просвещения.

«Урок получился классным, самое главное, доступным и понятным для учеников начальной школы — я проводил урок в 3-4 классе. Ребята поняли, что нужно бережно относиться не только к окружающей среде, но в первую очередь к самим себе. А уже потом, через себя, переходить к ответственному и экологичному образу жизни. Мне и самому было интересно провести этот урок, поскольку я — педагог и понимаю важность обучения навыкам ЭкОЖ людей всех возрастов, начиная с детского сада. Только человек, придерживающийся ЭкОЖ может относиться к природе как к базису, на котором стоит наш мир, и мы должны его уважать, ценить и оберегать» — поделился эмоциями участник проекта «Эксофия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Сергеев.

Представители образовательных учреждений поддерживают проведение экологических уроков в школе, направленных на развитие экологичного образа жизни и формирование полезных навыков и привычек.

«Это важно для любого уголка России, но для Камчатки — особенно, где нетронутая природа, которую нужно сохранить для следующих поколений. Важно, чтобы эта работа проводилась не только со старшеклассниками, но и учениками младшей школы. Экологическому воспитанию в школах уже сейчас уделяется внимание, например, проводятся тематические классные часы, но, конечно, эти занятия не такие масштабные как те, что провели сегодня участники форума «Экосистема. Заповедный край». В целом хотелось бы, чтобы в Камчатском крае систематизировано работал экологический штаб, чтобы были единые цели задачи, которые смогли бы объединить все образовательные организации Камчатского края», — рассказала и. о. исполняющая обязанности директора Елизовской средней школы №3 Юлия Запорожская .

Ученикам особенно понравился игровой формат проведения уроков. По их словам, такие занятия позволяют и узнать много нового и запомнить важную информацию. Некоторые из учеников старших классов даже задумались о том, чтобы связать свою жизнь с экологией.

«Урок Экософии меня очень вдохновил. Захотелось сразу после занятия пойти и начать правильно сортировать мусор, присоединиться к акции по высадке деревьев. Очень хочется, чтобы сфера экологии у нас на Камчатке развивалась», — рассказала ученица 10 класса Елизовской средней школы №3 Надежда Ледникова .

Итоги работы были представлены на финальной образовательной сессии форума. От трека «Экология начинается с тебя» результаты представляли Татьяна Помчалова из Комсомольска-на-Амуре — педагог, выпускница школы тренеров и модераторов Мастерской управления «Сенеж».

Мероприятия форума «Экосистема. Заповедный край» объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из которых 450 человек будут присутствовать очно.

Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия. Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн руб.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Ключевые партнёры форума: ППК «Российский экологический оператор», АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».