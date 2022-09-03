Москва, , 12:44 — REGNUM 26-летний центральный полузащитник «Ростова» и сборной Норвегии по футболу Матиас Норманн прошел медицинский осмотр в московском «Динамо». Об этом 3 сентября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Матиас Норманн Fc-rostov.ru

По информации источника, футболист проведет в «Динамо» остаток сезона на правах аренды. После завершения арендного соглашение московский клуб сможет выкупить норвежца.

В прошлом сезоне Матиас Норманн, выступая за «Норвич Сити» на правах аренды, принял участие в 23 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами, а также получил шесть желтых карточек.

Матиас Норманн выступает за «Ростов» с 28 января 2019 года после перехода из «Брайтона» за 1,7 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.