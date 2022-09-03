Вашингтон, 3 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Частная американская компания Axiom Space и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили соглашение об организации второй туристической миссии на Международную космическую станцию. Об этом сообщает портал SpaceNews.

МКС

Точная дата туристической миссии не сообщается. Ранее в NASA заявляли, что эта миссия состоится в какое-то время между осенью 2022 года и весной 2023 года.

В Axiom Space не раскрывают полный состав участников туристической миссии. Известно, что командиром миссии станет бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, совершившая три полёта на МКС.

Первая туристическая миссия на МКС, организованная компанией Axiom Space, состоялась весной 2022 года. В состав экипажа вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия и бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пати. Они прибыли на орбитальную станцию на корабле Crew Dragon 9 апреля. Члены экипажа провели в космосе 17 дней.