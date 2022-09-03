Петропавловск-Камчатский, 3 сентября 2022, 12:38 — REGNUM Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, возросло. Об этом 3 сентября сообщила региональная прокуратура.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)
Игорь Шпиленок

Уточняется, что погибли пять туристов. Всего группа состояла из 12 человек из разных регионов России, среди которых — Алтайский, Камчатский, Приморский края, а также Москва, Владимирская и Новосибирская области.

Туристическая группа была зарегистрированной, альпинисты были участниками туристического клуба из Новосибирска.