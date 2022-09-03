Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, возросло. Об этом 3 сентября сообщила региональная прокуратура.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

Уточняется, что погибли пять туристов. Всего группа состояла из 12 человек из разных регионов России, среди которых — Алтайский, Камчатский, Приморский края, а также Москва, Владимирская и Новосибирская области.

Туристическая группа была зарегистрированной, альпинисты были участниками туристического клуба из Новосибирска.