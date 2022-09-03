Москва, 3 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль Москвы в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

«Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что президенты России и Турции также рассмотрели ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве турецкого лидера «зерновой сделки» и условились о дальнейших контактах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования по поводу смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.