Пекин, , 12:31 — REGNUM Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне. Об этом 3 сентября заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча состоялась в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине 2 сентября, посольство РФ в Китае отметило, что она прошла в «тёплой и дружеской атмосфере».

«Мы полностью уверены в будущем китайско-российских отношений», — заявил Ван И, добавив, что отношения двух стран выдержали испытания сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность.

Министр выразил уверенность, что отношения Москвы и Пекина, несомненно, продолжат развиваться на высоком уровне, «обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух стран и внося новый вклад в развитие и возрождение двух государств».