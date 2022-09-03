Москва, , 12:26 — REGNUM Соболезнования по поводу смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева выразил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и Турции, ситуацию на территории б. УССР и подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советская и российская певица Алла Пугачёва приехала в Колонный зал Дома союзов на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.